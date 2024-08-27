Около 224 тысяч школьников Подмосковья получат льготу на питание с 1 сентября

Дополнительную меру поддержки для школьников продолжают реализовывать на территории Московской области. Так, детям предоставляют бесплатное горячее питание в образовательных учреждениях.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что для ряда льготных категорий семей предоставляют возможность бесплатного питания детей в школах. Для этих целей местные бюджеты получат субсидии из регионального бюджета. В новом учебном году на данную меру поддержки выделено 3,4 миллиарда рублей.

Спикер Мособлдумы отметил, что бесплатное питание предоставляют в первую очередь многодетным семьям, детям с инвалидностью, детям участников специальной военной операции и детям-сиротам. Муниципалитеты также могут самостоятельно определять дополнительные категории получателей поддержки.

Брынцалов уточнил, что более 224 тысяч школьников из льготных категорий начнут получать бесплатные завтраки и обеды с 1 сентября. Кроме того, согласно указу президента, все 470 тысяч учеников 1-4 классов также будут обеспечены однократным бесплатным питанием в новом учебном году.

«На эти цели предусмотрено 5,4 миллиарда рублей», — добавил Брынцалов.

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