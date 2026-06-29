Около 200 жителей Орехово-Зуева присоединились к сообществу поддержки бойцов СВО

Около 200 человек присоединились к сообществу волонтеров в Орехово-Зуеве. Активисты ежедневно трудятся над плетением маскировочных сетей, одеял и других изделий для нужд СВО.

Сообщество волонтеров образовалось в феврале 2023 года. Сегодня в нем состоят около 200 человек. Каждый день, без выходных и праздников, они работают в четыре смены.

Активисты плетут маскировочные сети, шьют антидроновые одеяла, пончо, нижнее белье и многое другое, в чем нуждаются бойцы. Заявки получают напрямую от подразделений с фронта, в основном через автоволонтеров.

«Я только что закончила костюм для снайперов и разведчиков, он называется „Леший“. В нем легко дышится, это замечательная маскировка. Чтобы его пошить, мы на ткани нашиваем сетку, а затем — листочки. Ребята очень довольны костюмом, часто его заказывают, и мы шьем, потому что хотим помочь им», — рассказала волонтер Людмила Высочина.

Присоединиться к сообществу могут все желающие.