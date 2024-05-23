Около 200 школьников присоединились к слету пожарных дружин в Балашихе

Школьники Балашихи приняли участие в соревнованиях юных пожарных дружин. В муниципальном этапе слета приняли участие восемь команд — всего около 200 человек.

Состязания проходили на площади возле Ледового дворца. Городской этап проходил в рамках фестиваля «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

«В очередной раз проходит этот традиционный слет пожарных. Вы сможете показать, чему вас научили на уроках. Также вы получите новые знания, попробуете надеть боевую одежду, примените правила пожарной безопасности. Желаю пройти все этапы с хорошим результатом», — сказал председатель Совета депутатов Балашихи, бывший спасатель Геннадий Попов.

Школьники преодолели эстафету, проявили свои навыки в оказании первой помощи, соревновались в знаниях правил пожарной безопасности, отвечали на вопросы викторины по пожарной охране и надевали на скорость специальную форму. Победители представят город на зональном этапе регионального конкурса.

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