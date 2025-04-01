Около 200 рабочих вышли на уборку общественных территорий в Подольске

В городском округе Подольск порядка 200 специалистов и 40 машин коммунальных служб приводят в порядок дворы, тротуары, пешеходные дорожки и другие общественные пространства. Для уборки дорог задействовали 35 единиц техники и 130 рабочих.

Сотрудники коммунальных служб облагораживают входные группы, парковочные места, тротуары и подъезды к контейнерным площадкам. Специалисты обновляют ограждения, красят клумбы, цветники, полусферы и скамейки.

Помимо этого, в Подольске каждый день очищают дороги муниципального и регионального значения. Всего планируют убрать пять километров смета. Сейчас работы ведут на улицах Караваева, Рабочей, в Парадном проезде и на Старосимферопольском шоссе.

Все желающие могут обратиться по вопросам уборки по номеру горячей линии: 8 (495) 663-99-99, либо по телефонам своих управляющих организаций