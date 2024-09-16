Около 200 рабочих мест появится на новом производстве косметики в Протвине

Компания «Аравия» завершила строительство первой очереди завода косметических средств в Протвине и приступает ко второй. Ввести весь комплекс в эксплуатацию планируется в течение двух лет. На предприятии появится около 200 вакансий.

«Компания „Аравия“ уже завершила строительство первой очереди производственного комплекса площадью девять тысяч квадратных метров, на предприятии идет монтаж оборудования. Площадь второй очереди составит около 10 тысяч „квадратов“. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 900 миллионов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Полностью реализовать проект планируется в течение двух лет, уточнили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На новой площадке будут выпускать кремы, сыворотки, маски, скрабы, шампуни, гели, а также декоративную косметику для России и стран СНГ.

«Площадку по льготной ставке за один рубль в год мы получили по программе поддержки импортозамещающих предприятий. Участок подобрали на инвестиционной карте Московской области. В течение трех лет нужно построить производственно-складской комплекс, создать рабочие места и начать выпускать продукцию. Все это подходит для нас идеально», — отметил генеральный директор компании «Аравия» Олег Востриков.

Ассортимент компании постоянно расширяется. В этом году «Аравия» начала выпускать соли для ванн, сыворотки, кремы, шампуни и другую косметику. Каждый год в линейке бренда появляется 30-40 новинок.

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