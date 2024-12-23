Около 200 ординаторов начнут работать в поликлиниках Подмосковья в 2025 году. Для этого правительство региона заключило договор с ведущими медицинскими вузами страны. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал во время традиционного обращения к жителям.

«Мы продолжаем привлекать медиков со всей страны, а также со следующего года подключим в наших медицинских центрах порядка 200 ординаторов со второго года обучения в качестве врачей-стажеров. Для этого мы заключили договоры с ведущими медицинскими вузами. Очень дорожим всеми нашими медиками, стараемся делать все, чтобы удержать кадры», — рассказал Воробьев.

Преподавателям Подмосковья с 1 января проиндексируют зарплату, а молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысят оклады на 20%.