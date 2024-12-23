Зарплаты учителей Подмосковья проиндексируют с 1 января — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев во время своего традиционного обращения к жителям с итогами года. При этом оклады молодых педагогов дополнительного образования и воспитателей поднимут, а для кураторов учебных групп в колледжах введут новые выплаты.

«С 1 января мы проиндексируем заработную плату всем педагогам, а молодым учителям и педагогам дополнительного образования на 20% повысим оклады. В колледжах мы реализуем программу, где учителя, преподаватели тоже почувствуют увеличения. Коснется это 103 тысяч педагогов», — сказал Воробьев.

Условия труда и зарплата учителей в Подмосковье должны быть конкурентоспособными — такую задачу губернатор поставил перед блоком образования.

Для педагогов в регионе действуют разные меры поддержки, в том числе компенсация аренды жилья для учителей востребованных специальностей. В 2025-м эта программа продолжится, а также сохранится возможность получить льготную ипотеку.

В следующем году в Подмосковье продолжат предоставлять гранты за привлечение учителей. По-прежнему будут поддерживать тех, кто воспитывает одаренных ребят.

В 2024 году преподаватели 44-х лучших школ искусств получили ежемесячные выплаты по пять тысяч рублей. В следующем году эту меру поддержки сохранят и впервые распространят на всех учителей музыки. Надбавка коснется почти четырех тысяч педагогов.

Ученики Подмосковья в 2024 году показали блестящие результаты на олимпиадах, ЕГЭ и в целом по успеваемости. Уже три года регион удерживает второе место по результатам Всероссийской олимпиады школьников. Андрей Воробьев подчеркнул, что это — результат труда педагогов. Поэтому в Московской области стараются не только усиливать команду лучшими специалистами со всей страны, но и мотивировать тех, кто уже работает.

Принимаемые меры дают результаты. В конце 2023 года в Подмосковье не хватало 2100 учителей, а сейчас дефицит сократился почти в 10 раз. В школах открыто порядка 250 вакансий.