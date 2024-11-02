Около 200 новых учителей начали работать в Ленинском округе в 2024 году

Штат педагогов Ленинского округа в новом учебном году пополнили 183 специалиста. Из них 100 педагогов направлены на работу в новые школы в Битце и Боброво.

Почти половина новых учителей имеют самые востребованные специальности; математика, русский язык и литература, преподавание в начальных классах. 77 педагогов являются молодыми специалистами.

Заместитель главы городского округа Иван Гетман рассказал, что на имеющиеся вакансии откликнулись, в основном, учителя из других регионов, расположенных по соседству с Подмосковьем.

Большая часть новых педагогов (55%) начала работу в открытых 1 сентября новых школах — образовательном центре «Лидер» в поселке Боброво и Бутовской школе № 1 в жилом комплексе «Южная Битца».

Всего в учебных заведениях муниципалитета трудятся 1788 учителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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