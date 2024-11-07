Около 200 молодых людей из Подмосковья поддержали марафон «Знание.Первые»

Участники федерального просветительского марафона «Знание.Первые» рассмотрели возможности самореализации молодежи и ее роль в будущем России. С 4 по 6 ноября проект Российского общества «Знание» впервые охватил все федеральные округа, включая новые регионы.

На девяти площадках собралось более 25 тысяч молодых людей, а миллионы зрителей наблюдали за событиями через онлайн-трансляцию. Подмосковье представили около 200 молодых людей. Участники уже начали подготовку к следующему марафону, запланированному на весну и посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Основной темой марафона стал образ будущего России. Программа акцентировала внимание на возможностях, которые открываются перед молодежью в стране, где инновации и традиции гармонично сосуществуют, создавая пространство для личного роста.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что, по данным социологического опроса, проведенного в ходе марафона, 90% участников выразили готовность внести свой вклад в развитие страны.

Центральной площадкой для участников стал столичный «Манеж». В День народного единства марафон поддержали площадки в Якутске, Томске, Ханты-Мансийске, Нижнем Новгороде, Архангельске, Пятигорске и других городах со всей России. В мероприятии приняли участие свыше 25 тысяч человек.

Кириенко подтвердил, что следующий весенний марафон «Знание.Первые» пройдет с 6 по 8 мая 2025 года. Он отметил, что общество «Знание» активно реагирует на новые вызовы. Весной марафон будет приурочен к 80-летию Великой Победы.

«А осенний марафон 2025 года может быть посвящен 80-летию атомной отрасли нашей страны, которая является предметом национальной гордости», — подчеркнул Кириенко.

Ранее в правительстве Подмосковья обсудили вопросы развития образовательной системы, строительства новых школ и привлечения педагогов. Губернатор Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность этих направлений и необходимость поддерживать высокий уровень по каждому из них.