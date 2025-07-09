Около 200 литров рассольника приготовили на фестивале огурца в Луховицах

Луховицы по праву считаются «огуречной столицей» России. В честь этого овоща в муниципалитете слагают гимны, а фестиваль «Луховицкий огурец» прошел уже в 11-й раз.

«Это наш главный фестиваль в году, потому что День города, Новый год есть везде, а огуречного мощного фестиваля нет нигде, и это достояние наших луховичан», — отметил глава округа Сергей Тимохин.

Программа праздника была насыщенной. На сцене выступили творческие коллективы, работала сельскохозяйственная ярмарка. Для детей были организованы мастер-классы и развлечения.

Впервые в этом году Международный альянс кулинаров приготовил рассольник, на который ушло 100 килограммов овощей, мяса и специй. Суп не имеет ничего общего с традиционным блюдом. Его рецепт придумали ведущие шеф-повара России. В составе — куриный бульон, рис, морковь, лук, перец халапеньо, оливки, несколько секретных ингредиентов и, конечно же, соленые луховицкие огурцы.

«Мы разработали уникальный рецепт, который, надеюсь, войдет в историю русской кухни, в историю этого региона, в историю супов, и пойдет дальше, будет передаваться из поколения в поколение, от бабушки внукам», — рассказал президент Международного альянса кулинаров Валентин Лобачев.

На приготовление рассольника у поваров ушло три часа. В казане поместилось 170 литров первого блюда. Каждый гость гастрономического фестиваля сумел попробовать кулинарный шедевр и оценить его вкус.