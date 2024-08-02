Около 200 «кубов» мусора убрали около ручья в городском округе Пушкинский

Акция «Вода России» прошла около безымянного ручья на территории микрорайона Кавезино в городском округе Пушкинский. Волонтеры убрали около 200 кубометров мусора, вырубили сухостой и покосили траву.

Безымянный приток реки Уча облагородили волонтеры во время всероссийской экологической акции.

«Участие в акции может принять любой желающий. Это жители, наши городские службы, близлежащие крупные предприятия. Совместными усилиями мы можем облагородить территорию водного объекта», — рассказала начальник отдела охраны окружающей среды администрации городского округа Пушкинский Ольга Носова.

Провести в порядок берег ручья попросили жители. Участие в субботники приняли около 50 человек и техника. Буквально за пару часов активисты расчистили порядка 500 метров территории водного объекта.

«Основная задача — это привлечь внимание предприятий, которые рядом расположены. И навести порядок для того, чтобы сделать экологию нашего городского округа чуть лучше», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Инициатором акции является Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации при содействии Министерства экологии и природопользования Московской области. Основная ее цель заключается в очистке берегов водных объектов от мусора.

«Национальный проект „Вода России“ направлен на сохранение водных объектов. Такие акции важно проводить на территории округа, тем самым повышая уровень просвещения местного населения», — сообщил депутат Мособлдумы Михаил Ждан.