Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в сентябре

В сентябре в Подмосковье проведут 196 ярмарок. Они пройдут в 41 округе. Там представят свежие фермерские товары и многое другое.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, всего за месяц в регионе проведут 196 ярмарок, из которых 175 будут тематическими. Так, в регионе откроют «Школьные базары» с учебными принадлежностями, а на мероприятиях «Осенний урожай», «Дары осени», «Товары регионов России», «Сделано в России», «Сделано в Подмосковье» представят фермерскую продукцию.

Больше всего ярмарок в этом месяце проведут в Зарайске, Истре, Красногорске, Луховицах и Одинцове. Узнать подробнее о них можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ 2 сентября. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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