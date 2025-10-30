Около 200 ярмарок проведут в Подмосковье в ноябре. На них представят свежую фермерскую продукцию и уникальные изделия ручной работы.

Как рассказали в региональном Минсельхозпроде, на ярмарках можно приобрести свежие продукты, товары народных промыслов и изделия ручной работы. В ноябре некоторые мероприятия будут тематическими. Так, в Истре с 3 по 9 ноября пройдет ярмарка, посвященная Дню народного единства, а в Лотошине подготовят площадку ко Дню матери.

Также с 11 по 16 ноября в Одинцове состоится гастрономическая ярмарка «Приятного аппетита»

Узнать о датах работы всех площадок можно на интерактивной карте на портале «Мой АПК».