Около 200 ярмарок пройдет в Подмосковье в июле

В течение июля в Подмосковье пройдут 195 ярмарок фермеров и производителей со всей России. Об этом рассказали в Минсельхозпроде МО.

Большинство площадок соберут изготовителей молочных продуктов, мяса и мясных деликатесов, рыбы, хлебобулочных изделий и сладостей. Также региональные производители представят овощи, фрукты, ягоды, текстиль и различные сувениры.

Кроме того, запланированы и сельскохозяйственные ярмарки. Например, с 1 по 6 июля и с 15 по 20 июля в Зарайске, с 21 по 27 июля в Можайске и в других муниципалитетах.

График и часы работы площадок в июле доступны на сайте.