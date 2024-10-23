Около 200 единоборцев приняли участие в турнире памяти тренера из Мытищ

Турнир памяти тренера по спортивной борьбе Аму Карибова из Мытищ провели его друзья и коллеги. Участниками состязаний стали порядка 200 борцов. Турнир планируют сделать всероссийским.

Ушел из жизни замечательный человек, специалист, тренер-преподаватель высшей категории по спортивной борьбе спортивной школы «Центр детско-юношеского спорта» Аму Карибов. Его не стало 10 марта этого года. Свою жизнь тренер посвятил спорту и подготовил плеяду ярких спортсменов.

Воспитанники Аму Карибова были постоянными победителями и призерами всероссийских и межрегиональных соревнований, многие добились выдающихся успехов. Соревнования по вольной борьбе памяти Аму Карибова прошли в центре единоборств спортивного комплекса «Строитель» 18 октября. Участие в турнире приняли около 200 единоборцев из Москвы, Московской области и Республики Дагестан.

Турнир, посвященный памяти нашего выдающегося тренера, хотят сделать традиционным. Возможно, им придадут статус всероссийского уровня. Спортивную карьеру Аму Карибов начал в Мытищах в 2006 году. Тренировал детей на различных площадках, в итоге занял должность старшего тренера отделения вольной борьбы в спортивной школе «Центр детско-юношеского спорта», где создал коллектив единомышленников.

Сегодня ученики Аму Карибова тренируют молодых борцов в Мытищах, продолжая преемственность поколений.

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