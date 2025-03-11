Около 200 дворов привели в порядок в Подольске в ходе весенней уборки

Сезонная уборка дворовых территорий и общественных пространств стартовала в Подольске. Специалисты уже привели в порядок 169 дворов.

Всего запланировали провести такие же работы в 548 дворах. Уже отремонтировали 27 лавочек, более 40 урн и свыше 50 погонных метров ограждений.

«Зима в этом году была относительно бесснежной, и коммунальные службы Подольска начали работать в весеннем режиме с февраля. Особое внимание уделяем придомовым территориям. Управляющие организации продолжают уборку старой листвы и мусора, обрезку кустарников, спил сухостоя, а также ремонт ограждений и малых архитектурных форм. Вывезли более 200 кубометров мусора и листвы», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Каждый день коммунальщики привлекают к уборке дворов около 450 дворников и свыше 100 единиц техники. Также глава муниципалитета напомнил о месячнике чистоты — в апреле субботники будут проводить каждую субботу.