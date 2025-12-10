Около 200 детей посетили резиденцию Деда Мороза в Балашихе

Новогодняя площадка в парке «Пехорка» за первую неделю работы встретила более 200 гостей. Пообщаться со сказочным персонажем и поучаствовать в мастер-классах юные жители округа смогут до 14 января.

Резиденция Деда Мороза принимает посетителей по пятницам и субботам с 15:00 до 17:00. Мастер-классы проходят с 16:00 до 17:00.

Кроме того, с 1 декабря в парках «Пехорка» и «Пестовский» появилась почта Деда Мороза. Она будет круглосуточно работать до 31 декабря. Всего с момента открытия почта уже приняла больше 300 писем с пожеланиями.

Зимний сезон в крупнейшем округе Подмосковья открыли торжественно. Для посетителей парков «Пехорка» и «Пестовский» организовали праздничную программу. Она включала в том числе концертные и световые шоу, тематические фотозоны, чайные станции и открытие ледовых катков.

Всего в Балашихе зальют больше 20 площадок для массового катания на коньках — при достаточном снежном покрове и устойчивой минусовой температуре.