Около 200 человек приняли участие в забеге по центральному парку Ногинска
Тематический забег «5 верст» прошел в Ногинске. В этот раз он был посвящен стилю 90-х.
Уже не первый год каждую субботу в рамках движения «5 верст» в Ногинском городском парке проводятся бесплатные забеги на пять километров с фиксацией времени для всех желающих.
Каждый, вне зависимости от возраста и физической формы, может присоединиться к этому движению.
В этот раз организаторы решили подготовить для постоянных участников и новичков что-то особенное — тематический старт в стиле 90‑х.
Начали с разминки на площади у сцены, далее — брифинг и старт на пять километров.
Праздничная программа на этом не закончилась. Участников ждали активности: конкурсы, викторина, чаепитие, фотозона.
Каждый мог сфотографироваться на фоне атрибутики из 90-х, поиграть в приставку и попробовать праздничный торт.
Тематический старт собрал почти 200 человек в возрасте от одного года до 85 лет. Не остались в стороне и участники проекта «Активное долголетие». Самые стойкие тоже решили встретить утро субботы на старте.
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