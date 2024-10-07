Около 200 человек приняли участие в забеге по центральному парку Ногинска

Тематический забег «5 верст» прошел в Ногинске. В этот раз он был посвящен стилю 90-х.

Уже не первый год каждую субботу в рамках движения «5 верст» в Ногинском городском парке проводятся бесплатные забеги на пять километров с фиксацией времени для всех желающих.

Каждый, вне зависимости от возраста и физической формы, может присоединиться к этому движению.

В этот раз организаторы решили подготовить для постоянных участников и новичков что-то особенное — тематический старт в стиле 90‑х.

Начали с разминки на площади у сцены, далее — брифинг и старт на пять километров.

Праздничная программа на этом не закончилась. Участников ждали активности: конкурсы, викторина, чаепитие, фотозона.

Каждый мог сфотографироваться на фоне атрибутики из 90-х, поиграть в приставку и попробовать праздничный торт.

Тематический старт собрал почти 200 человек в возрасте от одного года до 85 лет. Не остались в стороне и участники проекта «Активное долголетие». Самые стойкие тоже решили встретить утро субботы на старте.