Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационные экзамены

Около 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали Государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена. Каждый из них получил практические задания, максимально приближенные к реальным условиям их будущей работы.

Экзамен провели по двух уровням: базовому и профильному. Последний учитывал дополнительные квалификационные требования работодателей. Как рассказали в региональном Минобразования, Подмосковье вошло в тройку лидеров в стране по количеству студентов, выбравших профильный экзамен.

«В первом полугодии 2025 года порядка 20 тысяч выпускников колледжей Подмосковья сдали демонстрационный экзамен, из них 16249 человек сдали демонстрационный экзамен профильного уровня, что составляет 81,46% от общего числа участников», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Студентов оценивали более пяти тысяч экспертов. Порядка 76% из них — действующие специалисты соответствующих отраслей.

В ведомстве отметили, что по итогам экзамена выпускники получили диплом о среднем профессиональном образовании и цифровой паспорт компетенций, который поможет работодателям быстро оценить уровень подготовки кандидата.