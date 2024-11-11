Около 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Серпухова в зону СВО

Новую партию гумпомощи для бойцов спецоперации собрали в Серпухове. Ее военнослужащим доставят ветераны пограничных войск.

В посылку вошли сетка рабица и маскировочные сети, стройматериалы, буржуйки, продукты, утеплители для блиндажей, зимняя форма и сапоги. Также на передовую отправят внедорожник, запчасти, колеса, окопные свечи.

Кроме того, в госпитали доставят медикаменты, матрасы, подушки и одеяла. Участвовали в сборе активисты общероссийского движения «Здоровое Отечество», группы «ZастаVа жизни» и пяти волонтерских объединений Большого Серпухова.

Также помогли собрать ценный груз волонтеры из «Серпуховских добротворцев», детского сада «Журавушка», Богоявленского и Распятского храмов, администрации муниципалитета, жители микрорайонов Чертаново и города Каширы, ветераны пограничных войск.

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