Около 20 семей Подмосковья получат награду «Родительская доблесть» в 2025 году

Еще порядка 20 семей наградят орденом «Родительская доблесть» в Подмосковье в этом году. Новая награда станет признанием ежедневного труда, которым у детей воспитывают чувство патриотизма, трудолюбия и уважения к традициям.

Вместе с орденом семьям вручат выплаты 100 тысяч рублей в знак уважения к родителям, добавили в Мособлдуме.

«Подмосковье — один из самых динамично развивающихся регионов, и наша задача обеспечить не только экономический, но и демографический рост. В Московской области сегодня насчитывается уже 117 тысяч многодетных семей. Это огромная сила, это наш золотой фонд», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

До конца года награду получат около 20 семей. В будущем меры поддержки многодетных продолжат расширять.

Орден будут вручать за достойное воспитание детей, формирование у них активной жизненной позиции и нравственных устоев, а также их успехи в учете и спорте. Для этого у семьи должно быть российское гражданство, родители должны состоять в браке и воспитывать не менее пяти ребят.