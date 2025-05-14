Около 20 нестационарных торговых объектов снесли с начала года в Щелкове

Работа по наведению порядка в сфере торговли продолжается в муниципалитете. С начала 2025 года демонтировано уже 18 устаревших и незаконных торговых точек.

В конце прошлого месяца были снесены павильоны около дома № 27б на Институтской улице. Также прекратили свою работу объекты торговли, в том числе и капитального строительства, около дома № 12 на Пролетарском проспекте.

Администрация Щелкова напоминает владельцам нестационарных торговых объектов, что такие павильоны устанавливаются только при наличии соответствующих согласований. Собственникам рекомендуют заранее проверять правовой статус своих торговых точек и оперативно устранять нарушения, чтобы избежать принудительного демонтажа и административных санкций.

Сотрудники администрации подготовили пошаговую инструкцию по размещению нестационарных торговых объектов на муниципальной или частной земле. Также в городской округе работает чат-бот, который ответит на все интересующие вопросы по теме.