Около 20 неправильно припаркованных машин эвакуировали в Подмосковье за неделю

В Подмосковье продолжается работа по наведению порядка во дворах и общественных пространствах, где машины мешают проезду. За парковку в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» водителям грозит административная ответственность.

С 5 по 12 сентября в регионе эвакуировали 20 автомобилей, больше всего — в Домодедове. Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что инспекторы проверяют дворы, чтобы убедиться, что проезду спецтехники, в том числе мусоровозов и коммунальных машин, ничего не мешает.

Если автомобиль стоит под запрещающим знаком, принимается решение об эвакуации. Он также подчеркнул, что эвакуация проводится не только днем, но и ночью, чтобы сделать работу более эффективной. Штраф за подобные нарушения составляет 2250 рублей. Узнать, куда увезли машину, можно по телефону 112.