Около 20 компаний в Мытищах поднимут зарплаты до среднеотраслевого уровня

Фото: пресс-служба городского округа Мытищи

Заседание межведомственной комиссии прошло в Мытищах. На встрече обсудили необходимость поднять зарплату до среднеотраслевой на 19 предприятиях округа.

Заседание по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области провела заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова. Участниками встречи стали руководители 19 организаций, где работникам выплачивают среднюю заработную плату ниже среднеотраслевого уровня.

В итоге три организации повысили заработную плату сотрудникам, 12 организаций планируют повышение до конца года. Еще четыре повысят в первом квартале 2025 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» укрепили транспортную инфраструктуру стран ЕАЭС

пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Дело генерала Попова: от «Патриота» до «Бутырки». Чем известен экс-замглавы Минобороны

Пресс-служба Минобороны

Лучше поздно, чем никогда. Бизнесмены жаловались на генерала Попова задолго до его ареста

Медработникам — новые возможности. Что предлагает поселок для врачей в Сергиевом Посаде

Подмосковье приготовилось к учебному году. Свыше миллиона школьников сядут за парты 1 сентября

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте