Около 20 компаний в Мытищах поднимут зарплаты до среднеотраслевого уровня

Заседание межведомственной комиссии прошло в Мытищах. На встрече обсудили необходимость поднять зарплату до среднеотраслевой на 19 предприятиях округа.

Заседание по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области провела заместитель главы городского округа Мытищи Елена Сетракова. Участниками встречи стали руководители 19 организаций, где работникам выплачивают среднюю заработную плату ниже среднеотраслевого уровня.

В итоге три организации повысили заработную плату сотрудникам, 12 организаций планируют повышение до конца года. Еще четыре повысят в первом квартале 2025 года.

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