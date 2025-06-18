Около 20 километров теплосетей обновят в Новлянском микрорайоне Воскресенска

В Воскресенске теплосети готовят к осенне-зимнему периоду. В Новлянском микрорайоне города отремонтируют порядка 20 километров центральных и внутриквартальных теплотрасс.

По словам заместителя главного инженера Воскресенского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Алексея Михайлюка, трубы меняют на новые, утепленные пенополиуретаном. Также в котельной микрорайона проводят гидравлические испытания и ремонт оборудования. Такие работы выполняют каждый год.

Как рассказала начальник службы по ремонту оборудования тепловых сетей и котельного оборудования Вера Семизорова, котельную остановят с 17 июня по 1 июля.

«Гидравлическое испытание проводят пробным давлением в 7,5 атмосфер. Трубопроводы находятся под ним 10 минут. Если в течение этого времени не происходит падения давления, то его снижают до рабочих шести атмосфер и выявляют подозрительные участки», — пояснила Вера Семизорова.

Специалист также добавила, что если давление остается постоянным, значит, трубопроводы выдержали гидравлическое испытание. Напомним, котельная в Новлянском микрорайоне Воскресенска обеспечивает ресурсом около 30 тысяч жителей.