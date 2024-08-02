Около 20 человек приняли участие в акции «Чистый лес» в Шаховской

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Акция «Чистый лес» прошла в Шаховской. Экологическое мероприятие собрало около 30 активистов, которые собрали валежник на площади 0,2 гектара.

К акции присоединились представители Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес», администрации округа, а также сотрудники МБУ «Благоустройство Шаховская» и волонтеры.

«Забота о лесе объединила людей совершенно разных профессий и поколений. В этот день все работали с особым воодушевлением, проявляя свою активную жизненную позицию», — прокомментировал заместитель директора Волоколамского филиала ГКУ МО «Мособллес» Николай Колесниченко.

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