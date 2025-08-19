Около 2 тысяч светоотражателей установили на дорогах Подмосковья в 2025 году

В Московской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» завершили работы по установке светоотражающих элементов на аварийно-опасных участках дорог. Дорожные службы оборудовали около двух тысяч катафотов на 27 участках региональных магистралей в 16 городских округах.

Шесть из этих дорог входят в опорную сеть Подмосковья.

«Около двух тысяч светоотражающих элементов расположили на оси дорог в шахматном порядке. Катафоты привлекают внимание водителей и предотвращают выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наиболее масштабные работы провели на Егорьевском шоссе в районе деревни Алексеевская и села Хотеичи, где установили 333 катафота, на Наро-Фоминском шоссе между деревней Акулово и городом Кубинка (139), участках дорог между деревнями Клишева и Кузнецово в Раменском округе (57), на подъезде к озеру Луковое в Богородском округе (167), а также в деревне Харино и между поселками Биорки и Первомайский в городском округе Коломна (143).

Дополнительные работы выполнили в Зарайске, Истре, Мытищах, Рузе, Одинцове, Пушкино, Ступине, Талдоме, Шатуре, Шаховской и Щелкове.

Аналогичные мероприятия провели и в прошлом году, когда на региональных дорогах установили около двух тысяч светоотражающих элементов.