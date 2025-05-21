Около 2 тысяч подъездов МКД Подмосковья отремонтируют в этом году

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

В Подмосковье действует губернаторская программа по ремонту МКД «Мой подъезд». Параметры, например, цвет и оформление, жильцы могут выбрать самостоятельно. По ней в этом году планируется обновить около двух тысяч подъездов.

В пул работ входит покраска стен и потолков, замена дверей, окон и светильников, ремонт почтовых ящиков, а также восстановление входных групп.

«Сейчас уже приступили к работам в 23 муниципалитетах», — отметил заместитель председателя правительства МО — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО Владислав Мурашов.

Больше всего обновлений ждут Люберцы и Дзержинский. Там приведут в порядок 172 подъезда.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО напомнили, для того, чтобы подъезд попал в программу, необходимо провести собрание собственников. После чего утвердить список ремонтных работ, составить протокол собрания и отправить егов управляющую организацию.