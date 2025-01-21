Около 2 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Лобне
Традиция погружения в иордань стала для верующих символом праздника. После освящения воды произносят молитву, а затем все желающие могут окунуться в прорубь или просто окропить себя святой водой.
Обряд до глубокой ночи продолжался у пруда в микрорайоне Луговая, куда каждый год в один из главных православных праздников приезжают горожане, которых не пугают ни ветер, ни мокрый снег.
«Прилив такой, как будто не ощущается холод. Вот самое сложное — это раздеться. Когда ты уже стоишь, спокойно все происходит», — поделился один из участников крещенских купаний Иван Шевченко. «Ощущения прекрасные, очень бодрит, обжигает тело и вообще состояние внутреннего позитива», — рассказала другая участница, Ольга Рыбакова.
К организации крещенских купаний в Лобне подошли обстоятельно, подготовку контролировала глава города Анна Кротова. Была размечена и огорожена площадка у пруда, оборудованы теплые мужские и женские раздевалки, деревянные помосты для входа в купель, уложено сено, чтобы не было скользко, организованы парковка и зона, где можно согреться горячим чаем. Особое внимание уделялось безопасности.
«Подготовка началась заблаговременно. Была проверена безопасность всей территории. Охрана здесь на очень высоком уровне. Работала добровольная народная дружина, также безопасность обеспечивали сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи», — отметил начальник отдела территориальной безопасности администрации Лобни Алексей Пашков.
Спасатели, медики и волонтеры внимательно следили за тем, чтобы все, кто решил окунуться в ледяную прорубь, соблюдали необходимые правила, ведь омовение в холодной воде на свежем воздухе полезно для здорового человека, но достаточно рискованно для пожилых людей. Благодаря четкой организации, праздник прошел без происшествий, а его участники спокойно вернулись домой, кто на автомобиле, а кто на общественном транспорте, который в крещенскую ночь работал дольше обычного.