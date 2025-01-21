Около 2 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Лобне

Традиция погружения в иордань стала для верующих символом праздника. После освящения воды произносят молитву, а затем все желающие могут окунуться в прорубь или просто окропить себя святой водой.

Обряд до глубокой ночи продолжался у пруда в микрорайоне Луговая, куда каждый год в один из главных православных праздников приезжают горожане, которых не пугают ни ветер, ни мокрый снег.

«Прилив такой, как будто не ощущается холод. Вот самое сложное — это раздеться. Когда ты уже стоишь, спокойно все происходит», — поделился один из участников крещенских купаний Иван Шевченко. «Ощущения прекрасные, очень бодрит, обжигает тело и вообще состояние внутреннего позитива», — рассказала другая участница, Ольга Рыбакова.