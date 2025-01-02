Около 2 миллионов туристов посетили Коломну в 2024 году

Туристические итоги года подвели в Коломне. В ушедшем году муниципалитет посетили порядка двух миллионов гостей не только из регионов России, но и из других стран.

Итоги в сфере подвел глава городского округа Коломна Александр Гречищев. По его словам, показатель стал новым достижением, подчеркивающим привлекательность региона для туристов.

Он отметил, что это стало возможным благодаря развитию инфраструктуры, созданию новых туристических маршрутов и проведению культурных мероприятий.

Глава муниципалитета анонсировал и события, которые пройдут в Коломне в новогодние каникулы в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Это концерты, мастер-классы и театрализованные представления.

«Я уверен, что в первые дни января наступившего года каждый найдет себе занятие по душе, будь то прогулка по украшенным улицам и паркам, посещение музеев или участие в мероприятиях на общественных пространствах, во дворцах культуры и сельских клубах», — отметил Александр Гречищев.