Около 19 тысяч метров дорог к участкам для многодетных семей обустроили в Люберцах

В 2025 году в Люберцах обустроили около 19 тысяч квадратных метров дорог к участкам для многодетных семей. Земли выделили на территории Раменского и Воскресенского округов.

«В этом году обустроены подъездные дороги к участкам многодетных семей — „Никитское“, „Никитское-2“ и „Муромцево“. Площадь выполненных работ составляет около 19 тысяч квадратных метров, общая протяженность дорог — более трех километров», — сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Иван Игнатов.

Рабочие засыпали грунт, уложили геотекстильный материал, обустроили основание из щебня и песка, а также водосточные канавы.

Отметим, проезд по Новому шоссе в Дзержинском открыли в сентябре. Участок протяженностью 1,5 километра связал Дзержинский и Лыткарино.