Около 1,7 тысячи человек посетили форум «Агрополигон» в Подмосковье

Фото: Фото: Администрация г.о. Домодедово

Итоги научно-практического форума «Агрополигон» подвели в Подмосковье. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что мероприятие объединило специалистов и профильных производителей.

В форуме, который проходил на территории городского округа Домодедово, приняли участие 32 производителя пестицидов и агрохимикатов, 11 дилеров и производителей сельскохозяйственной техники, два высших учебных заведения, 10 научных учреждений. За два дня форум посетили 1,7 тысячи человек.

Участники познакомились с передовыми технологиями и научными достижениями в области агрохимии, растениеводства и земледелия. На выставке представили более 75 единиц сельскохозяйственной техники, а на очных встречах обсудили вопросы цифровизации отрасли и новые технологии.

Два подмосковных предприятия получили на форуме ключи от новой сельскохозяйственной техники, предоставленной в лизинг. «Валмикс» принял один, а племзавод «Барыбино» — два трактора. Подмосковье поможет выплатить долг с помощью субсидии. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать пакет документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте