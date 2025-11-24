Около 17 километров дорог отремонтируют в Ленинском округе в 2026 году

В Ленинском городском округе в 2026 году запланированы значительные работы по обновлению дорожной сети. В программу ремонта включены 27 участков местного значения общей протяженностью порядка 17 километров, площадью более 84 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Дорожный комплекс муниципального образования представляет собой разветвленную сеть протяженностью более 400 километров. Основу составляют муниципальные дороги, превышающие 300 километров, которые дополняются региональными и федеральными трассами.

«География предстоящих работ охватит различные населенные пункты округа. В городской черте Видного ремонт пройдет на Советской площади и прилегающих проездах. В сельской местности будут обновлены дороги в деревнях Жабкино, Картино, Большая Володарка и других поселениях. Также, отремонтируем дороги на улицах в Мисайлово, Белеутово, Калиновке и других населенных пунктах», — отметил начальник отдела дорожного хозяйства администрации Ленинского городского округа Константин Демин.

Важными событиями 2026 года станут завершение реконструкции Каширского шоссе и ввод в эксплуатацию многополосной Южно-Лыткаринской автодороги, строящейся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Напомним, что в 2025 году в Ленинском городском округе отремонтировали 26 участков дорог общей протяженностью свыше 13 километров. Продолжение системной работы по модернизации дорожной инфраструктуры позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов и повысить безопасность дорожного движения.