Около 16 млрд рублей выделили на модернизацию систем водоснабжения в Подмосковье

На публичных слушаниях в Мособлдуме министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал, как ведомство использовало бюджетные средства в 2024 году. Он также поделился планами по развитию коммунальной инфраструктуры.

«Особое внимание в этом году уделим мероприятиям, связанным с водоснабжением — модернизации сетей и водозаборных узлов. Больше всего объектов обновим в Можайском, Истре, Дмитровском, Одинцовском. Муниципалитеты-лидеры по выделенному бюджету на 2025 год после Щелкова — это Лыткарино и Солнечногорск», — отметил Григорьев.

За год на реализацию 74 проектов направили почти 31 миллиард рублей. Эти средства позволили построить и обновить 33 объекта водоснабжения, девять объектов водоотведения, 31 объект теплоснабжения и один объект по восстановлению инфраструктуры бывших военных городков.

В 2025 году в Московской области планируют ввести в эксплуатацию 150 объектов, 99 из которых связаны с водоснабжением и строительством водозаборных узлов. На эти цели предусмотрено почти 16 миллиардов рублей. Еще 51 проект касается водоотведения, очистных сооружений и канализационных насосных станций. Общий объем финансирования достиг почти 40 миллиардов рублей.

Помимо этого, в государственную программу Московской области на период с 2025 по 2028 годы включили 640 мероприятий с общим бюджетным лимитом 277 миллиардов рублей.