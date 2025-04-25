Около 1,6 миллиона мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье за год

В Подмосковье используют уникальные технологии для создания семенных материалов. Среди них — выращивание мини-клубней картофеля. Это первое потомство стерильных растений, полученных методом in vitro. Таким способом в прошлом году в регионе произвели 1,6 миллионов посевных заготовок, отмечают в региональном Минсельхозпроде.

Чтобы вырастить мини-клубни, используют защищенный грунт. Он исключает риски заражения растений вирусами, грибками и бактериями. Производством семенного картофеля занимаются 16 региональный организаций. В их числе: ООО «Агрофорвард» в Воскресенске, АО «Агрофирма „Бунятино“ и ООО „Дока-Генные Технологии“ в Дмитровском и другие.

Например, ООО «Дока-Генные Технологии» в 2024 году выпустила 606 тысяч таких посевных заготовок, в АО «Озеры» — 462,5 тысячи штук.

В ведомстве отмечают, что семенной материал влияет на урожайность, а его высокое качество увеличивает рост производства подмосковных хозяйств.