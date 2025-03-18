Около 1,5 тысячи ям на дорогах устранили в Истре

В муниципальном округе Истра с начала марта начался ямочный ремонт. Рабочие устранили уже 1,5 тысячи выбоин из двух тысяч.

Рабочие применяют горячий асфальт. В первую очередь устраняют крупные ямы, чтобы исключить аварийность.

На региональных дорогах, которые проходят через Истру, с начала года выявили более 5,7 тысяч ям. Устранили уже 98%.

Аномально теплая зима и обильный снегопад в марте сильно влияют на состояние дорожного покрытия. Работа по выявлению и устранению дефектов на территории округа будет продолжена.

В муниципалитете функционирует телефон, по которому можно оставить заявку для проведения ямочного ремонта: 8 (495) 994-54-43 (доб. 137, 131 и 193).

Ранее о реформе ЖКХ Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пятилетняя модернизация системы ЖКХ региона коснется около 5,4 миллиона жителей региона. В рамках программы до 2029 года в регионе проведут 636 мероприятий, из которых 267 начнут уже в этом году.