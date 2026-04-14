Около 1,5 тысячи бойцов СВО и их близких посетили экскурсии на заводы Подмосковья

Проект «Промышленный туризм» реализуется в Подмосковье с мая 2025 года. За это время было проведено 185 экскурсий на прдприятия региона. Их посетили около 1,5 тысячи втереанов СВО и их близких.

С января экскурсии посещают старшеклассники и студенты. Вместе с ними число участников уже достигло 1,8 тысячи, рассказали в областном Мининвесте.

Проект запустили в 2025 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В нем участвуют более 200 предприятий Подмосковья.

«Акцент делается на тех производствах, где открыты вакансии и готовы трудоустроить участников СВО и их близких. Благодаря инициативе уже около 80 человек нашли работу, кто-то перед оформлением проходит обучение или стажируется. Интерес к трудоустройству проявляют практически все участники экскурсий», — рассказал первый заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Кирилл Лосунчуков.

На экскурсиях участникам рассказывают о предприятии и производственных процессах. Они узнают о востребованных профессиях и вакансиях.

Инициатива направлена на помощь бойцам в социальной адаптации.