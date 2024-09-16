Около 15 тысяч человек посетили гала-концерт «Город танцует в парках» в Ивантеевке

В Подмосковье завершился второй Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Гала-концерт прошел 14 сентября в городском парке Ивантеевки. По данным Министерства культуры и туризма региона, мероприятие посетили 15 тысяч человек.

На сцене выступили 39 команд из 37 городских округов, включая коллектив, удостоенный приза зрительских симпатий. Победу в фестивале вновь одержала команда Marvel из Серпухова, которая уже второй год подряд получает звание лучшего танцевального коллектива Московской области.

«Наш молодой фестиваль „Город танцует в парках“ стал еще популярнее, мы получили более тысячи заявок на участие во втором сезоне почти из всех городских округов Подмосковья. Танцы в парках — это уже модно: вместе с гала-концертом и концертами в рамках отборочных туров проект в этом году собрал 93 тысячи зрителей», — сообщил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Конкурсные выступления оценивало жюри, в состав которого вошли заслуженный артист России, хореограф и режиссер Егор Дружинин, а также танцор и постановщик Игорь Рудник. Зрители также увидели выступления участников популярных телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ.

«Все коллективы интересные. Когда мы отбираем лучший коллектив на площадке в конкретном городе, мы всегда оцениваем выступления относительно того, что происходит здесь и сейчас», — рассказал Егор Дружинин.

По словам директора АНО «МосОблПарк» Ксении Васильевой, проект «Город танцует в парках» наглядно показывает динамичное развитие танцевального сообщества Подмосковья. Для участников это прекрасная возможность проявить себя перед жюри и тысячами зрителей.

«Огромную значимость имеет то, что мы приняли на своей площадке такой масштабный танцевальный фестиваль. Мы увидели прекрасную программу, перед нами выступили 40 коллективов», — подчеркнул глава Пушкино Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион впервые занял призовое место на спартакиаде учащихся.

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