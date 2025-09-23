Около 1,5 млрд рублей вложат в запуск производства автокомпонентов в Дубне

Инвестор и управляющая компания ОЭЗ подписали соглашение о реализации проекта в рамках третьего Международного форума особых экономических зон.

«Объем инвестиций в проект компании „Новая Подшиповая Индустрия“ составит 1,5 миллиарда рублей. На новом заводе по производству компонентов для автомобильной промышленности будет создано не менее 120 рабочих мест. Сейчас инвестор прорабатывает дорожную карту по реализации проекта», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Производственная программа будущего завода включает выпуск ступичных подшипников, зубчатых передач, а также различных элементов механических передач и приводов.

Реализация проекта нацелена на укрепление технологического суверенитета России в сфере производства деталей для машин.

«На территории ОЭЗ „Дубна“ уже работают предприятия по выпуску автокомпонентов. В частности, „Завод автомобильных подшипников № 1“ не только запустил производство, но и активно инвестирует в его расширение. Это говорит о том, что у нас на площадке созданы все условия для эффективной реализации инвестпроектов технологического суверенитета в области автокомпонентов и других сферах», — отметил генеральный директор особой экономической зоны Антон Афанасьев.