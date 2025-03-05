Около 14 км региональных дорог отремонтируют в Подольске в 2025 году

В апреле текущего года в Подольске приступят к ремонту 26 муниципальных дорог. Специалисты будут использовать новые асфальтобетонные смеси с увеличенным сроком службы и оптимизируют процесс укладки.

Глава городского округа Григорий Артамонов рассказал, что на 18 участках муниципальной сети будет выполнен текущий ремонт, а восемь дорог обновят капитально. Большинство из них ведут к участкам для многодетных семей.

«Сейчас по факту это грунтовки, которые мы приведем в порядок, чтобы люди могли обустраиваться на новых местах с комфортом. Выполнить план, который у нас довольно масштабный, должны не позже середины лета», — отметил руководитель муниципалитета.

Также в 2025 году будут отремонтированы почти 14 километров дорог региональной сети. Одним из самых крупных и заметных проектов стала реконструкция дороги Дубровицы — б/о «Мечта» протяженностью почти два километра.

При оценке исполнения работ власти округа ставят в приоритет качество. Контроль за соблюдением сроков и этапов работ будет вестись не только по контрактным обязательствам, но и по фактическому исполнению.