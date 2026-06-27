Около 130 одаренных детей наградили в Можайске

25 июня в Можайском культурно-досуговом центре прошла ежегодная церемония награждения. На сцену поднялись ученики школ округа, которые добились успехов в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности.

Глава округа Денис Мордвинцев поздравил школьников, родителей и педагогов, отметив, что поддержка талантливой молодежи — одна из приоритетных задач администрации. Церемония прошла в необычном формате: организаторы рассказывали не только о достижениях детей, но и о школах, в которых они учатся. На сцену выходили представители всех образовательных учреждений округа.

Школа № 1 представила 21 ученика. Гимназия № 4, которой почти 120 лет, ежегодно лидирует по числу победителей олимпиад и выпустила 184 медалиста. Школа «Гармония» гордится высокими результатами на экзаменах и победами в конкурсах. Школа № 2 второй год подряд занимает первое место в олимпиаде «Вершина», ее ученики становились призерами регионального этапа.

Школа № 3, открытая в 1979 году, — большой образовательный комплекс. Шесть ее учеников стали победителями и призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а команда выиграла муниципальный этап «Школьной лиги». В комплексе «Перспектива» развито детское самоуправление, кадетское движение, «Движение первых» и Юнармия.

Школа «Лидер» объединяет семь зданий в сельских местностях, где учатся более 800 детей. Школа «Созвездие Вента», основанная в 2020 году, регулярно занимает призовые места на олимпиадах. Также наградили воспитанников «Дома детского творчества».

Церемонию украсили творческие номера коллектива «Виктория», ансамбля «Совята» и других учащихся.