Около 120 засоров канализации ликвидировали за месяц в Королеве

Комплекс мероприятий по обеспечению чистоты и работоспособности канализационных систем города провели в июле специалисты «Водоканала». В результате было ликвидировано 116 подстоев колодца.

Сотрудники коммунальной службы также выполнили профилактические работы по промывке и чистке колодцев по 23 адресам, в том числе на улицах Мичурина, Героев Курсантов, Военных строителей, Советская, Лесная и Кооперативная.

Регулярная чистка и промывка колодцев позволяют предотвратить образование засоров и обеспечивают бесперебойную работу всего комплекса канализационных сетей города.

Одной из самых распространенных проблем является попадание бытового мусора в канализационные сети, что вызывает сбои в работе систем и создает угрозу для всего городского хозяйства.

«Водоканал» напомнил жителям Королева, что запрещено сбрасывать в канализацию остатки строительных материалов, жир и остатки от приготовления пищи, ткани и салфетки, наполнители для туалетов домашних животных, пластиковые бутылки и упаковки, лекарственные препараты и предметы личной гигиены.