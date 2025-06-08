Около 1100 саженцев посадили в Люберцах в мае 2025 года

В Люберцах продолжается посадка декоративных кустарников и создание зеленых зон. В мае на территории территориального управления «Томилино-Октябрьский» высадили около 1100 саженцев.

Более 295 кустов сирени, спиреи и чубушника посадили на улицах Никитина, Гаршина, Гоголя и Пионерской, а также в микрорайоне Птицефабрика.

В Островцах на улицах Подмосковная, Баулинская, а также в селе Мячково на улице Центральной появились 692 новых кустаа дерна, чубушника и пузыреплодника. Еще 170 саженцев дерна, пузыреплодника, сирени, чубушника, барбариса и ивы украсили улицы Ленина, Спортивная, Текстильщиков, Школьная, Первомайская и Новая поселка Октябрьский.

Во всех поселках восстановили зеленые зоны и посеяли газонную травку. В этом процессе активно принимают участие жители городского округа.