Около 110 кубометров мусора собрали на первом субботнике в Подольске

В городском округе Подольск в первом субботнике приняли участие свыше 250 жителей. Они собрали и вывезли порядка 110 кубометров мусора.

В этом году весна пришла рано, и специалисты коммунальных служб вместе с горожанами вышли на уборку территорий. Участники привели в порядок дворовые территории и общественные пространства на улицах: Правды, Трубной, Молодежной, Симферопольской, Мира, Московской, Первомайской, Чижова, Трудовой. Жители убрали мусор, ветки, опавшую листву и упаковали все это в мешки.

«Захотелось принять участие, потому что хочу, чтобы в округе было чисто. Заодно подышать свежим воздухом и сделать полезное для Подольска. Считаю, что и другим жителям округа надо выходить на уборку», — поделилась одна из участниц субботника Надежда.

Такие акции чистоты проводят в разных частях городского округа Подольск. Ежедневно коммунальные службы также заботятся о чистоте и благоустройстве территории муниципалитета.