Около 102 тысяч жителей Ленинского округа прошли диспансеризацию в 2024 году

За год число прошедших диспансеризацию в Ленинском округе увеличилось на 37%. Если в 2023 году обследование провели только 74 тысячам человек, то в 2024-м этот показатель составил около 102 тысяч.

Заместитель главного врача Видновской больницы Тимур Асанов рассказал, что 70 тысяч прошедших диспансеризацию — это взрослые, а остальные — дети дошкольного и школьного возраста, прикрепленные к учреждению здравоохранения. Подрастающее поколение проходит профосмотры в своих образовательных организациях, куда медики приезжают со всем необходимым оборудованием.

Диспансеризация проводится для раннего выявления хронических заболеваний. В 2024 году в ходе обследований были диагностированы такие опасные состояния, как различные виды онкологии, туберкулез, инфаркты, сахарный диабет и многие другие. Пациентов с патологиями направили на дальнейшее обследование. В 2024 году специалисты клинической больницы Ленинского округа выполнили углубленную диспансеризацию свыше 10 тысяч человек, что на 22% больше, чем было запланировано.