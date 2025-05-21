Около 1000 квадратных метров дорожного покрытия обновят в Дубне

На дорогах в городском округе Дубна начали проводить работы по устранению ям и выбоин. На одних участках дефекты ликвидируют точечно, на других — асфальт снимают и укладывают заново. Всего в Дубне обновят свыше 1000 квадратных метров полотна.

Первый двор, где стартовал ямочный ремонт — у дома № 15 на проспекте Боголюбова. Рабочие выполнили фрезерование дорожного полотна на общей площади 2600 квадратных метров. По словам исполняющего обязанности заместителя главы городского округа Дубна Дмитрия Носова, из-за интенсивного движения покрытие во дворе быстро изнашивается.

«Приняли решение поменять его целиком. Бригады выходят с КАМАЗами и фрезой, снимают асфальт и потом следующим этапом приступают к асфальтированию», — пояснил Дмитрий Носов.

Работы проведут и во дворе дома № 1 на улице Вернова, а также у домов № 4, № 6 и № 8 на Московской улице.

«Параллельно в других дворах города приступили к устранению аварийных ям. Будет отремонтировано 1000 квадратных метров дорожного покрытия. Работы проводим по заявкам жителей и управляющих компаний», — сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.

Дорожное покрытие обновляют в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Работы завершат до середины июня 2025 года.