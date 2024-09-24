Около тысячи гостей посетили семейный фестиваль в парке «Пехорка» в Балашихе

В парке «Пехорка» города Балашиха состоялся «Семейный фестиваль на газоне», организованный Всероссийским сообществом детей и молодежи «Движение Первых» при поддержке администрации города. В мероприятии приняли участие семьи из Балашихи и других городов Московской области, а также волонтеры и активисты движения — всего более 1000 посетителей.

Здесь подготовлено более 20 локаций и развлекательная программа, где каждый участник смог найти для себя что-то интересное и познавательное: интерактивные площадки, творческие и спортивные активности, выступления музыкальных коллективов, мастер-классы по хореографии и творчеству, а также фотозоны.

Семейный праздник на газоне был направлен на создание единой среды для развития и многогранного отдыха активных семей Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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