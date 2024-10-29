Экологическая акция по сбору вторсырья прошла в Видном

Мероприятия, целью которых является популяризация сортировки твердых бытовых отходов, регулярно проходят в Ленинском округе. В очередной такой акции, состоявшейся 26 октября в Видном, приняли участие около 100 горожан.

Педагоги и ученики школы № 5 напомнили жителям Видного о необходимости бережного отношения к окружающей среде. Горожанам также рассказали, какие отходы можно сдавать на вторичную переработку.

На мероприятии было много как постоянных участников, так и новичков. Так, впервые к волонтерам присоединилась третьеклассница Вероника Магакян. Школьница после рассказа учителя о раздельном сборе отходов заинтересовалась таким грамотным и экологичным подходом к мусору и начала собирать бутылочные крышечки.

В акции участвовали воспитанники детских садов «Солнышко» и «Мечта». Дошкольные отделения ВХТЛ и Лопатинской школы собрали около 50 килограммов вторсырья. А всего в рамках акции было сдано более 330 килограммов.

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