Около 100 участников «Активного долголетия» проверили зрение в Истре

В клубе «Активное долголетие» провели важное для участников мероприятие: обследование зрения в рамках программы «Рефракция — коррекция зрения». В мероприятии приняли участие почти 100 человек, причем не только из Истры, но и из других населенных пунктов округа.

Этого осмотра долголеты ждали давно, поэтому собралось сразу столько людей. Провела обследование московская оптическая компания. Сотрудники приехали со своей аппаратурой прямо в центр «Активное долголетие». Каждый участник акции получил подробный анализ состояния глаз и выписку рецептов на коррекционные средства.

Главным плюсом стало то, что представители старшего поколения смогли узнать о заболеваниях на начальных стадиях, к примеру, о наличии катаракты и синдрома сухого глаза, а также других офтальмологических патологиях. После подобных заключений врачи выдали индивидуальные рекомендации по дальнейшему лечению и уходу за зрением.