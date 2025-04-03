Около 100 участников «Активного долголетия» проверили зрение в Истре

В клубе «Активное долголетие» провели важное для участников мероприятие: обследование зрения в рамках программы «Рефракция — коррекция зрения». В мероприятии приняли участие почти 100 человек, причем не только из Истры, но и из других населенных пунктов округа.
Этого осмотра долголеты ждали давно, поэтому собралось сразу столько людей. Провела обследование московская оптическая компания. Сотрудники приехали со своей аппаратурой прямо в центр «Активное долголетие». Каждый участник акции получил подробный анализ состояния глаз и выписку рецептов на коррекционные средства.
Главным плюсом стало то, что представители старшего поколения смогли узнать о заболеваниях на начальных стадиях, к примеру, о наличии катаракты и синдрома сухого глаза, а также других офтальмологических патологиях. После подобных заключений врачи выдали индивидуальные рекомендации по дальнейшему лечению и уходу за зрением.
ВСУ объявили вознаграждение за голову российского снайпера
Московский таксист потребовал почти 20 тысяч за поездку из аэропорта
Силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника
Три столичных аэропорта временно закрыли
Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным
Брак по расчету. Станет ли «свадебный кешбэк» в 300 тысяч рублей поводом пойти в ЗАГС?
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте