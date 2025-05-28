Около 100 тысяч стаканчиков мороженого раздадут детям в парках Подмосковья 1 июня

В День защиты детей 1 июня в парках Подмосковья пройдет ежегодная акция от команды губернатора Андрея Воробьева. В этот день каждый ребенок сможет получить бесплатное мороженое. Всего раздадут 100 тысяч стаканчиков.
Как рассказали в региональном Минсоцразвития, акция пройдет в 69 парках и начнется в 12:00. Мороженое раздадут всем детям, не зависимо от возраста.
«Мы ежегодно проводим такую акцию и устраиваем настоящий праздник для детей. 100 тысяч стаканчиков брендированного бесплатного мороженого будут подарены детям в парках нашего региона», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Юных гостей парков также ждет развлекательная программа. Для них подготовят разнообразные активности на свежем воздухе, где каждый сможет проявить себя и насладиться атмосферой праздника.
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